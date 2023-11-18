لحظة وصول طفلة فلسطينية مصابة بكسور وحروق إلى معبر رفح (فيديو)

كشف مراسل قناة «إكسترا نيوز»، عوض الغنام، مستجدات وصول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج بمصر عبر معبر رفح، مشيراً إلى وصول طفلة من أطفال غزة الذين تعرضوا للإصابة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى معبر رفح.

نقل الطفلة الفلسطينية لأحد المستشفيات

وقال مراسل «إكسترا نيوز» إن الطفلة الفلسطينية ستُنْقَل إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج، موضحًا أن الحالة تعاني من كسور وجروح وحروق، نتيجة القصف المستمر حتى هذه اللحظة.

من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيش الاحتلال استهدف البنية التحتية الهجومية لحزب الله على طول الحدود مع جنوب لبنان، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لـ«الأونروا»، والتي كانت تأوي مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلق المتحدث باسم «الأونروا»: «القصف على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» اليوم السبت.