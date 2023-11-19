مدبولي: الشباب المصري أحد ركائز الصناعة المستقبلية في «الذكاء الاصطناعي»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مجال الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، والعالم اليوم يتحدث عن أن تطبيقاته تشمل وتدخل في جميع مناحي الحياة، وكذلك شباب مصر صاروا أحد ركائز هذه الصناعة المستقبلية.

فرص استثمارية واعدة لمصر

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحات له خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددا من الشركات العالمية في مصر، أنَّه يتوجه بالشكر إلى كل القائمين على الشركات في هذا المجال، وخاصة وزارة الاتصالات، كاشفا توسع الشركات العاملة في هذا المجال باستثماراتها حاليا في مصر، بل وضاعفت عدد موظفيها بأرقام كبيرة والخطط السمتقبلية تقول بأن الأعداد ستتضاعف بالآلاف.

مصر لها باع كبير في «الذكاء الاصطناعي»

وتابع: «الذكاء الاصطناعي من أهم وأبرز القطاعات المتاح لها فرص النمو، ويجب على الشباب التركيز عليه واقتحامها، بدلاً من الوظائف النمطية التي سيطرت لسنوات على سوق العمل، لأن التقنيات والوظائف تتغير، وقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح واعدا، وسيكون لنا فيه باع كبير للغاية».