مجلس الوزراء: «الذكاء الاصطناعي» نقطة تحول كبيرة في توقعات الطقس

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أفاد بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تفوقت على الوسائل التقليدية للتنبؤ بالطقس.

وأضاف المقال، أن نموذج الذكاء الاصطناعي «جراف كاست» يمثل نقطة تحول كبيرة في توقعات الطقس.

الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مسار تنبؤات الطقس

- تفوقت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الوسائل التقليدية للتنبؤ بالطقس؛ حيث يمثل نموذج الذكاء الاصطناعي «جراف كاست» نقطة تحول كبيرة في توقعات الطقس.

- تفوق أداء «جراف كاست» الذي طوره المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية على 90% من إجمالي 1380 مقياسًا مستخدمًا، في قياس درجات الحرارة والضغط وسرعة الرياح واتجاهها والرطوبة.

- يظهر «جراف كاست» توقعات 10 أيام مقبلة خلال دقيقة واحدة، في حين يستغرق النهج التقليدي المشتق المعروف باسم التنبؤ العددي للطقس، عدة ساعات.