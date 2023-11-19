وزير فلسطيني سابق: أكاذيب إسرائيل حول أحداث 7 أكتوبر تتكشف تدريجيا

قال ناصر القدوة، وزير خارجية فلسطين الأسبق، اليوم الأحد، إن الروايات الإسرائيلية الكاذبة بشأن أحداث 7 أكتوبر الماضي تنكشف تدريجيًا، داعيًا لاتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد على 40 يومًا في قطاع غزة.

وأضاف «القدوة»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي لم يتخذ حتى الآن موقفًا مناسبًا ضد الممارسات العدوانية لإسرائيل، وإن كان هناك بعض المواقف الجيدة التي بدأت تظهر على الساحة.

وأشار إلى أن الموقف العربي صادق ومعني بمساعدة فلسطين، كما أن تحركه على مختلف المسارات الدولية، يعزز موقف القضية الفلسطينية في الساحات الدولية، في مواجهة الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، الذي يعكس ازدواجية بالمعايير الدولية في التعامل مع العدوان على غزة.

وثمّن وزير خارجية فلسطين الأسبق، الموقف المصري الرافض لمخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة، فضلًا عن مساعيها الحثيثة لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر الماضي، التي أدت إلى استشهاد ما يزيد على 12.3 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وارتكب الاحتلال عددًا من الجرائم والممارسات غير الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، تضمنت الهجوم على المستشفى المعمداني واقتحام مستشفى الشفاء بقطاع غزة.