«الصحة العالمية»: إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بغزة، وعددهم 31 طفلا.

هجوم عنيف على المستشفيات في غزة

وقال كريستيان لندرمير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق، إنه يجب إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الإسرائيلي على المستشفيات في غزة.

أضاف لندرمير: «فرقنا تعمل في الشوارع بقطاع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات، ونحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات، ومستشفى الشفاء في غزة يحتاج إلى الوقود اللازم لتشغيله».

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ42 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألفا، وإعلان وكالة الإغاثة «أونروا» نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وقالت الهيئة: «حتى الآن جرى حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط، وتبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين نحو 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أمريكي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، التي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)».