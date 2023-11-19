«جبالي» يستجيب لرغبة النواب باستمرار النقاش حول قانون التصالح في مخالفات البناء

استجاب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لرغبة الأعضاء في استكمال النقاش حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وإرجاء التصويت من حيث المبدأ.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: «من يتحدث وينصرف سيتم وضعه في قائمة (البلاك ليست)، ولن يتحدث مرة أخري، عايزين كلام مفيد».

وفي سياق آخر، استقبل مجلس النواب مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، يأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.

كان مجلس النواب قد استقبل اليوم مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بدعوة من النائب أحمد فتحي، حيث حضروا جانبًا من الجلسة العامة لمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس ، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقًا لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.