حنفي جبالي يمازح النواب: «وحشتوني ووحشتوا بعضكم.. ولكن علينا الالتزام»

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حالة من الود صاحبها الابتسامة في بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس.

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب، قائلا: «وحشتم بعضكم جدا، ووحشتوني طبعا» وهو ما دفع النواب إلى مقاطعته بالتصفيق.

مجلس النواب

وعاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: «علينا الالتزام للنظر بجدول أعمال الجلسة».

يأتي ذلك على خلفية مصافحة النواب بعضهم داخل القاعة، وذلك أثناء نظر الجلسة البرلمانية.

دور الانعقاد الرابع للمجلس

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس، على أن يعود للانعقاد بعد غدٍ الثلاثاء، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.