حنفي جبالي يشارك في الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء البرلمانات الإسلامية

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، في أعمال الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء برلمانات دول اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير للغاية يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، مؤكدا أن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات، وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.

رئيس مجلس النواب يؤكد: مصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني لتخفيف معاناة الفلسطينيين

وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفا لمعاناة الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكل الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق، مؤكدا أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو ألا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية، واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، ومُشددًا على رفض مصر القاطع، لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.

الدكتور حفني الجبالي يدعو الدول الإسلامية إلى التحرك بشكل حثيث وكثيف

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برلمانات الدول الإسلامية إلى التحرك بشكل حثيث، ومُكثف في جميع المحافل الدولية لإطلاع العالم على ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من وحشية وعنف مُفرط تتناقض مع الفطرة الإنسانية، وتُحطم قيم العالم ومُنجزاته الإنسانية والحضارية.