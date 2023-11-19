الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 31 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إجلاء 31 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء بمدينة غزة نظرا لخطورة الأوضاع في المجمع بعد اقتحامات متكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن نفاد الوقود بالمجمع ما يهدد حياة الأطفال الخدج للخطر.

وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن طواقم الإسعاف التابعة لها تمكنت من إجلاء الأطفال الخدج، الذي لم يكتمل نموهم مما يتطلب رعايتهم رعاية متخصصة للحفاظ على حياتهم.

النقل يأتي بالتنسيق بين منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيانه، أنه تم نقلهم عبر مركباتها إلى الجنوب وذلك تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الهلال الإماراتي الموجودة في رفح، موضحًا أن ذلك يأتي بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، من أجل إنقاذ حياة الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي.