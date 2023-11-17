رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الهلال الأحمر الفلسطيني: إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى المعمداني

كتب:

محمد عزالدين
05:23 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
مستشفى المعمداني

مستشفى المعمداني

قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم المنظمة محاصرة عند مستشفى المعمداني وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل كثيف في محيطه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

دخول الوقود إلى غزة

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

دعم فلسطين

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.

 

اقرأ المزيد:

تليفزيون فلسطين: اشتباكات عنيفة بمحيط مستشفى المعمداني وقوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصره

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصف محيط مستشفى المعمداني بقنابل الإنارة (فيديو)

غارة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى المعمداني بغزة

قلق حول مصير مستشفى «الشفاء» في غزة.. هل تتكرر مأساة «المعمداني»؟

ضياء رشوان: قصف مستشفى المعمداني شكل نقطة تحول في تغطية الإعلام الغربي

ضياء رشوان: الإعلام الغربي لم ينعد منحازا لإسرائيل بعد قصف مستشفى المعمداني
بقلم محمد عزالدين