الهلال الأحمر الفلسطيني: إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى المعمداني

قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم المنظمة محاصرة عند مستشفى المعمداني وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل كثيف في محيطه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

دخول الوقود إلى غزة

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

دعم فلسطين

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.