«تنشيط السياحة» تشارك في ورشة عمل لزيادة أعداد الزائرين إلى مصر

شاركت هيئة تنشيط السياحة بورشة عمل نظمتها شركة عالمية، والتي أقيمت في مدينة شرم الشي لعدد 750 شركة سياحية من دول البلطيق (لاتڤيا - إستونيا- ليتوانيا)، بالإضافة إلى دولتي بولندا وأوكرانيا، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر الجاري.

وأضافت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي، أن تنظيم هذه الورشة جاء بهدف بحث تعزيز سبل التعاون بين الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية مع شركات السياحة بالدول المشاركة في هذه الورشة، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إلى مصر، موضحة أنه شارك في الورشة ممثلو أكثر من 40 فندق وقرية سياحية مصرية موجودة بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.

وأضافت الوزارة أنه خلال الورشة قدم أحمد علي، مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بهيئة تنشيط السياحة، عرضا تقديميا استعرض خلاله المقومات السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وما به من منتجات وأنماط سياحية، وجرى عرض الفيلم الخاص بالحملة الترويجية والذي جاء تحت شعار Your Expectation are History.

ورشة عمل لشركات السياحة الروسية والكازاخستية

وأضاف أنه في إطار السياسة الترويجية للهيئة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع شركاء المهنة، فإن مجموعة Anex العالمية سوف تنظم، بالشراكة مع الهيئة، ورشة عمل أخرى لعدد 400 شركة سياحة من السوق الروسي والسوق الكازاخي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.