بـ500 جنيه للفرد.. كيف تقضي إجازة سعيدة في شرم الشيخ؟

مدينة شرم الشيخ لها مكانة لدى المصريين والسياح من مختلف الجنسيات لكونها تحتل موقعا متميزا ولوجود المحميات الطبيعية ولتنوع السياحة بها من «ترفيهية ودينية وعلاجية وسياحة مؤتمرات».

تصنيف الفنادق والقرى السياحية

وتعد أولى اهتمامات زوار مدن جنوب سيناء هي أسعار الفنادق حيث إنها تضم الآلاف من الفنادق ما بين خمس نجوم و 4 و 3 على حسب إمكانيات الزائر وتصنف أيضا حسب الجنسيات فتبدأ الأسعار للمصريين خلال الموسم الخريفي وبداية الشتاء بالفنادق من 600 جنيه للفرد إلى 5000 جنيه للفرد في الليلة، أما بالنسبة للقرى السياحية فيبدأ سعر الاستويو من 500 جنيه إلى 1000 جنيه في اليوم وسعر الغرفة وصالة يتراوح من 800 إلى 1200 في اليوم وسعر الغرفتين وصالة من 1800 إلى 2500 في اليوم.

أسعار الفنادق الأرخص

وتعد فنادق مدينة شرم الشيخ أعلى سعر بالمقارنة بفنادق مدن المحافظة الأخرى.

ويعد حجز فنادق 3 نجوم الخيار الأمثل لك إذا كنت مسافر بميزانية محدودة، حيث إنك ستحصل على أفضل الأسعار، ولذلك نستعرض لك أفضل فنادق بتقييم 3 نجوم في شرم الشيخ.

- دلتا شرم ريزورت 1000 جنيه للإقامة فقط في الغرفة المزدوجة لليلة الواحدة أي ما يقرب من 500 جنيه للفرد الواحد.

- قرية بورتو شرم الشاليه بدأ من 1000 إلى 2500 جنيه حسب المساحة.

- فندق قمر سيناء 1500 جنيه بمعدل 750 عن الفرد الواحد في الليلة.

-فندق عايدة 1200 جنيه للغرفة المزدوجة.

- فندق نعمة إن.. 1000 جنيه للغرفة لفردين شاملة الإفطار أي 500 جنيه للفرد.

شرم دريمز فاكيشن كلوب أكوا بارك .. 1850 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة.

- فالكون هيلز.. 1500 جنيه للغرفة في الليلة الواحدة مع وجبة الإفطار.

- فندق نعمة بلو 1200 للغرفة المزدوجة.

أسعار الفنادق في شرم الشيخ.. الفنادق الأغلى سعراً

ونستعرض أسعار الفنادق الأغلى حسب الفئة 5 نجوم ومن حيث تقديم الخدمة المميزة و موقع الفنادق

- فندق كونكورد السلام الرياضي 3000 جنيه للغرفة المزدوجة.

-فندق كونكورد السلام الأمامي بدء من 4500 جنيه حسب موقع وفيو الغرفة.

- سافوي شرم الشيخ.. بدأ من 4500 للغرفة في الليلة الواحدة.

- مجموعة فنادق صن رايز ريزورت تبدأ من 4200 جنيهاً للغرفة في الليلة الواحدة إلى 7000 جنيه.

-فندق ريكسوس بدأ من 10000 جنيه للغرفة المزدوجة.