معبر رفح يستعد لاستقبال سيارة الوقود الثالثة تمهيدا لإدخالها إلى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها، بأنّ معبر رفح يستعد لاستقبال سيارة الوقود الثالثة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، حيث تجاوز إجمالي السولار الذي جرى إدخاله إلى القطاع 200 ألف لتر.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.