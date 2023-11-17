منظمة أكشن إيد الدولية: مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب نفاد الوقود

قالت ريهام الجعفري، مسؤول التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد الدولية، إن هناك قصفاً متواصلاً على المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة، ما تسبب في توقف العمل بها، مؤكدةً أن معظم تلك المستشفيات خرجت عن الخدمة، إما بسبب نفاد الوقود أو الاستهداف المتواصل لها.

استهداف المستشفيات انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأضافت مسؤول التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد الدولية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف المستشفيات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، باعتبارها أماكن محمية بموجب القانون الدولي ولا تُستهدف، حيث تضم المدنيين والمرضى الذين بحثوا عن العلاج والحماية، مؤكدةً أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وأوضحت أن الروايات التي قدمها الجانب الإسرائيلي بخصوص مستشفى الشفاء كاذبة، وعارية تمام عن الصحة، ولم يستطع الاحتلال الإسرائيلي إثبات أيا منها، مؤكدةً أن الصحافة والإعلام الإسرائيلي شكك في الروايات التي قدمت.

لا توجد رموز عسكرية في مجمع الشفاء

وأكدت أن هناك عدداً من الأطباء الدوليين والمؤسسات الدولية التي عملت في مجمع الشفاء الطبي بغزة بالتحديد، أثبتوا أنه لا يوجد أي إشارة إلى أي رمز أو وجود أو مكون عسكري داخل المجمع الطبي.