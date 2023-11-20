يتميز مواليد برج الحمل بصفة التسامح، رغم كونه حاد الطباع، كما أنه يجيد تحديد أهدافه التي تساعده على التميز، دون النظر إلى الصعاب والمعوقات.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20-11 -2023 على الصعيدين المهني والعاطفي بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20-11 -2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني، تمسك بالصبر على المعوقات في العمل، وانظر إلى أهدافك.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 20-11 -2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي، لا تصدق ما يثار حول شريك حياتك وثق به ثقة تامة.