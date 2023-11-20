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حظك اليوم برج الثور الاثنين 20-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:57 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
برج الثور

برج الثور

يعرف عن مواليد برج الثور أنهم ذوو شخصيات قوية، ويتميزون بالثقة في النفس، كما أنهم يحبون عملهم بدرجة كبيرة، ويسعون لتحقيق أهدافهم. 

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الثور الاثنين 20-11 -2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 20-11 -2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني، تمسك بالنجاح في عملك ولا تتهاون في تأدية المطلوب منك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 20-11 -2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، استمع لشريك حياتك وحاول التوصل لحل وسط في المشاكل العالقة.

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بقلم سحر المكاوى