جدول قوافل «حياة كريمة» لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المنيا

تطلق مديرية الصحة والسكان في محافظة المنيا، قوافل لتقديم الخدمات الطبية للسيدات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مراكز مغاغة وملوي والمنيا، في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة للاهتمام بصحة المواطنين.

جدول قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال بيان أصدرته المحافظة في وقت سابق، إن جدول قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية سيكون كالتالي:

أولا: مركز ملوي

- الاثنين 20 نوفمبر قرية البرشا.

ثانيا: مركز مغاغة

- الثلاثاء 21 نوفمبر قرية أبا البلد.

- الأربعاء 22 نوفمبر قرية برطباط.

- الخميس 23 نوفمبر قرية جزيرة شارونة.

ثالثا: مركز المنيا

- الثلاثاء 28 نوفمبر قرية تلة.

- الأربعاء 29 نوفمبر قرية صفط الخمار.

- الخميس 30 نوفمبر قرية ريدة.

الاهتمام بصحة المواطنين

تستهدف هذه القوافل تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، في قرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف الاهتمام بصحة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، ودعم صحة المرأة المصرية بشكل خاص.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه سيتم توقيع الكشف الطبي، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والثابتة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، وتقديم الخدمات الطبية من كشف النسا والأطفال والأسنان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأكد تضافر كل الجهود والتوعية، وحث السيدات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة، إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي، بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع، لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة.