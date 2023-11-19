قرار رسمي بوقوف قطارات التالجو في محطة المنيا

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقوف قطاري 2030 / 2031 مكيف تالجو «القاهرة - أسوان» والعكس بمحطة المنيا، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام «141 – 164 – 1015 – 188».

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي لها، أنه سبق وتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحري والقبلي «6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان»، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

مميزات قطارات التالجو

وأكدت أن هذه القطارات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، كما تشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر، إذ تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي على أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات؛ مما يحقق أقصي قدر من الراحة في السرعات العالية، وتحتوي أيضا على كراسي مخصصة لذوي الهمم بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية، ونظام إنذار حريق للحفاظ على امن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه باحدث تصميم واخري مخصصة لذوي الهمم.

وسبق ونشرت الوطن، بأن مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكد عن قرار وقوف رحلات قطار التالجو «القاهرة - أسوان» في محطة المنيا، موضحًا أن القطار منذ بدء تشغيله لم يكن يقف في هذه المحطة فخط سيره مباشرة من القاهرة وأولى محطات وقوفه محطة أسيوط، خلال الأيام القليلة المقبلة، وللاطلاع على الموضوع كاملا من هنـا.