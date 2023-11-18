تنفيذ 919 مشروعا باستثمارات 18 مليون جنيه في 22 محافظة.. المنيا تتصدر

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية، منذ بدء العام المالي 2023/ 2024 حتى شهر نوفمبر الجاري، حيث تمكن الصندوق من تمويل 919 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 18 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة، وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى والمراكز في جميع المحافظات.

تنوع مشروعات الصندوق

وأشار «آمنة» إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد الوزير، أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، و رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.

محافظة المنيا تتصدر

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 113 مشروعاً باستمارات 2 ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد 108 مشروعاً بقروض 1,9 ملايين جنيه، ثم سوهاج بـ79 مشروعاً بقروض 1,8 مليون جنيه، ثم محافظة الوادى الجديد بعدد 73 مشروعاً باستثمارات 1.3 ملايين جنيه .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولي اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغت عدد المشروعات التى مولها للمرأة منذ بدء العام المالى الحالي حتى بداية شهر نوفمبر الجاري 575 مشروعاً، بنسبة 62.5% من إجمالى المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة مطروح، وبلغت 85.7% بمحافظة الجيزة.

وأوضح، أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن، من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.