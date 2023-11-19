متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للطفل بورشة فنية وجولة إرشادية

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف، وورشة فنية عبارة عن تلوين ورسم، لمجموعة من أطفال مدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للطفل

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية والجولة الإرشادية، التي تأتي احتفالاً باليوم العالمي للطفل، والذي يجري الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي، وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، وتحسين رفاههم.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.