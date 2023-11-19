وزيرة التعاون الدولي: تمويلات المناخ المطلوبة عالميا 4.5 تريليون دولار سنويا

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من تعهدات الدول والمؤسسات والطلب المتزايد على التمويل المناخي إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق، والفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول 2030.

وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، المذاع على «إكسترا نيوز»، أن ذلك يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.

ولفتت إلى أنه على خلفية ما سبق، أطلقت مصر مبادرتين رئاسيتين خلال كوب 27 وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية لبرنامج نوفي، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.