مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: السودان تحتاج المزيد من التعاون الدولي لإنهاء الحرب

قالت لينا توماس، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، إنها تقف إلى جانب دولة السودان في ظل الأزمة العصيبة التي تمر بها، مؤكدا أنه من غير المقبول مرة أخرى أن يتسبب السعي إلى السلطة في تقسيمها من جديد.

أطفال ونساء على حافة الموت

وأضافت في كلمة لها، خلال مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، أنه خلال زيارتها لأحد مخيمات اللاجئين في تشاد، شاهدت العديد من الأطفال والنساء على حافة الموت، مؤكدة أن أزمة السودان تحتاج لمزيد من التعاون الدولي لتقديم الدعم، والحل الأول لها هو إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأشارت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، إلى أن أمريكا لم تتوقف عن دعم الشعب السوادني منذ اندلاع الأزمة، وتعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين العزل هناك.

كارثة إنسانية في السودان

وعبر السفير جيمس جيفري عن شكره لدعوته لإلقاء كلمة في هذا المؤتمر الخاص بالسودان، مؤكدا أنه يدعم تطلعات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية.

ووصف الوضع في السوادن بالكارثة الإنسانية، وسط تصاعد أعداد الضحايا في السوادن، لافتا إلى أن مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023، يعد الأول من نوعه لوضع حد لمعاناة الشعب السودان.

وأكد جيمس جيفري، أن هذا الوقت هو المناسب لوقوف جميع دول العالم بجوار الشعب السوادني، متابعا: «أحب ان أوضح أن المجتمع الدولي ليس هو من يقسم السودان بسبب الذهب».