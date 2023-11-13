«التعاون الدولي»: البنك الأفريقي يدعم شركات القارة السمراء بـ12 مليار دولار

أشادت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بتدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، والتي تأتي في إطار جهود تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، موجّهة الشكر إلى رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على جهوده لتدشين المنصة، فضلا عن دعم البنك لشركات الهندسة والمقاولات في أفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في 5 سنوات.

وأوضحت المشاط خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ فجوة تمويل البنية التحتية في القارة السمراء تقدّر بنحو 170 مليون دولار سنويا، لذا تعزّز المنصة مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتسهل عملية تبادل المعلومات، وتساعد على سد الفجوات التمويلية والمعلوماتية والمهاراتية التي تواجه القارة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ مصر حريصة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وربطه بفرص التمويل والاستثمار والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنّه سيتم ربط المنصة ببوابة وزارة التعاون الدولي بمشاركة القطاع الخاص، كما دعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم مزيد من الدعم للشركات الأفريقية.