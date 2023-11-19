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وزيرة التعاون الدولي: منصة «نوفي» تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل للمناخ

كتب:

محمد عزالدين
06:09 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
الدكتورة رانيا المشاط

الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إن دليل شرم الشيخ يهدف لتعزيز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف كلها ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.

وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، المذاع على «إكسترا نيوز»، أن دليل شرم الشيخ يطرح للمرة الأولى تعريفا للتمويل العادل.

وأشارت إلى أن الدليل تضمن 12 مبدأ للتمويل العادل ترتكز على 3 محاور؛ وهي ملكية الدولية والمسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي والحوكمة.

ولفتت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» نموذج للمنصات الوطنية متعددة الأطراف المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسؤولية المشتركة والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين.

وأوضحت أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجا عادلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف الصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات خاصة على صعيد القارة الأفريقية والدول النامية.

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