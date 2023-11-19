قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزل رئيس بلدية «الجبين» في جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل رئيس بلدية «الجبين»، في جنوب لبنان، ولم تتوافر أي معلومات إضافية.

وفي سياق متصل، تتزايد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها ما يقرب من شهر ونصف الآن، وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية، الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان، وعلى طول الحدود، ما دفع البيت الأبيض لبعث عدة رسائل تحذيرية إلى حكومة الاحتلال.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن قلقه بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفقًا لـ3 مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.