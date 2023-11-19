«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن إطلاق 6 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الإسرائيلي أعلنت إطلاق 6 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي.

وفي وقت سابق، نظمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبالتعاون مع فعاليات من مدينة بيروت في وقت سابق، وقفة استنكار لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإبرازا لجرائمه بحق الأطفال، أمام مسجد الإمام علي.

وشارك في الوقفة ممثلو الأحزاب والقوى اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وقيادة إقليم حركة فتح وبيروت ومخيماتها ومكاتبها الحركية، والجمعيات والهيئات والتيارات والروابط اللبنانية وفعاليات ووجهاء مدينة بيروت وحشد شعبي لبناني وفلسطيني.

واعتبر أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، العميد سمير أبو عفش، أنّه رغم مضي 40 يوما على العدوان، لا يزال بنك الأهداف الإسرائيلي هو الأطفال وكبار السن، مؤكِّدا أنّ عزم الشعب الفلسطيني سيستمر، وستفشل المخططات التي تحاول السيطرة على فلسطين.

ودعا أبو عفش إلى شحذ الهمم، لأن الثورة الفلسطينية طويلة الأمد وستستمر حتى دحر الاحتلال، كما أكد أنّ الشعب الفلسطيني بصموده أسقط الهيمنة الصهيونية.

وطالب أبو عفش بالتحرُّك لوقف حمَّام الدم، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصَر، مؤكدا على الوحدة الوطنية الفلسطينية بين جميع فصائل الثورة.

ونفذت نقابة أطباء لبنان وقفة تضامنية مع الأطباء والمؤسسات الصحية في قطاع غزة، بمشاركة عدد من النواب في البرلمان اللبناني.