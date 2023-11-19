وزيرة التعاون الدولي: تحديد النطاق الجغرافي لكل المشروعات على مستوى الجمهورية

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إنه قد تم تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وفقا لأوليات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية مع مراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ الرى التنمية الريفية والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا بجانب الاستفاده من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للاستفادة والبنك الدولي للانتهاء من التصميم الفني للمشروعي الغذائي الزراعي الموائم للمناخ «كرافت» وإدارة المياه بالزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل «كراون».

وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أنه قد تم تدبير الدعم المالي والمنح لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، بينما مشروع المرونة بالمناطق النائية والاكثر احتياجا قام البنك الإسلامي للتنمية بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل بدراسات الجدوى وتعين استشارين للانتهاء من ذلك.

وتابعت: أن محور المياه يرتكز على مشروعين وهما مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجدده وتوزيع نظم الري من خلال الطاقة الشمسية وفي هذا الصدد قام بنك التنمية الأفريقي بتوفير الخدمات استشارية الدعم الفني والمالي لدراسات الجدوى الخاص بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجدده من خلال منحتي من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بالإضافة لمرفق المياة الأفريقي.