وزير الكهرباء: ألمانيا دعمت محور الطاقة في «نوفي» بـ285 مليون يورو

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجانب الألماني دعم محور الطاقة ببرنامج «نوفي» بـ285 مليون يورو في صورة تمويلات ميسرة ومنح وذلك لدفع التحول الأخضر في مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وأضاف «شاكر» خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، المذاع على القناة الأولى، أن هذه التطورات تأتي استكمالا لجهود الحكومة المصرية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر يعد أمرا هامًا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء وسيصبح مصدرًا عالميًا مهمًا للطاقة في المستقبل القريب، وستعمل الاسترتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على تعظيم الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر والتي تستهدف ما يصل إلى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

وتابع: كما يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر أن يدعم احتياطيات الطاقة الصناعة المصرية مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية وبالنسبة للهيدروجين الأخضر أيضا تبذل الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لدعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، إذ جرى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي سيساعد على تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، ويؤدي دورًا حاسمًا في توحيد جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وقطاع الطاقة بشكل عام.