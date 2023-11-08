وزير الطاقة الفلسطيني: تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في غزة 

أعلن ظافر ملحم، وزير سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ33 على التوالي، بخسائر تقدر بنحو حوالي 80 مليون دولار أمريكي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينة.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الخلايا الشمسية

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف لخلايا الشمسية سواء للمواطنين أو المستشفيات، وهي المصدر الوحيد للطاقة المتبقي في غزة، ولا يتجاوز إنتاجه 5 ميغا واط.

وأشار إلى أنه جرى تدمير حوالي 70% من هذه الخلايا حتى اليوم، مؤكدا أن إسرائيل ترفض حتى الآن إدخال الوقود إلى قطاع غزة، رغم المناشدات المستمرة للمجتمع الدولي والدول المانحة لتقوم بالضغط على إسرائيل، لإدخال الوقود على الأقل للاستخدام في مولدات الاحتياط بالمشافي، ولمحطات ضخ وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

جريمة يجب أن يحاسب عليها الاحتلال

وشدد على أن منع الاحتلال للخدمات الأساسية ومحاولته جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة، وجريمة حرب يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال.