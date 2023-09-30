الرئيس السيسي ممازحا وزير الكهرباء: إنت بتشتغل لوحدك ولا إيه؟ ما تدفع اللي عليك

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وزير الكهرباء لا يأخذ الأموال من الناس، مضيفا: «وزير الكهرباء بيبعتلي تقرير شهري عن حجم سرقات الكهرباء في مصر»، لافتا إلى أن «وزير الكهرباء يأخذ برميل الغاز لإنتاج الكهرباء بـ3 دولارات»، مشيراً إلى أن سعر البرميل في السوق العالمية أغلى بـ9 دولارات.

الرئيس مازحا: وزير الكهرباء مش عايز يدفع لوزير البترول

ومازح الرئيس السيسي، في كلمته في جلسة الطاقة بمؤتمر حكاية وطن، وزيري الكهرباء والبترول، قائلا: «وزير الكهرباء مش عايز يدفع لوزير البترول، ووزير البترول مابيديهوش غاز فالمحطات ماتشتغلش، فتقولوا الحكومة نايمة».

الرئيس: الدكتور محمد شاكر عالم كبير في الشغلانة

وتابع الرئيس السيسي وزير الكهرباء قائلا: «الدكتور محمد شاكر عالم كبير في الشغلانة، وييجي يطلع بيان، يقول: إدوني غاز هطلع كهربا.. إنت بتشتغل لوحدك ولا إيه؟ ما تدفع اللي عليك».