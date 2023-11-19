«عمليات مستقبل وطن» تعقد اجتماعا لبحث استعدادات الانتخابات الرئاسية

عقدت غرفة العمليات المركزية بحزب مستقبل وطن، المشكلة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، اجتماعا تنظيميا مهما برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم المركزي؛ لبحث سبل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقر انطلاقها مطلع ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد صبري أمين المجالس المحلية المركزي، والدكتورة نجلاء النجار أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية المشكلة من أعضاء الأمانات النوعية المركزية بالحزب.

ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم المركزي، إن حزب مستقبل وطن تقع على عاتقه مسؤولية وطنية كبرى خلال عملية الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة بالعملية الانتخابية، وحشد المواطنين أمام صناديق الاقتراع ليري العالم أجمع حجم التأييد الشعبي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وطالب النائب أحمد عبد الجواد مسؤولي وأعضاء غرفة العمليات، بالعمل بكامل طاقتهم، بداية من اليوم لتوعية المواطنين بأهمية التصويت والمشاركة بالعملية الانتخابية، مؤكدا أن دعم وتأييد الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية قضية وطن.