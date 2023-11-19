«مستقبل وطن» بكفر الشيخ ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أكثر من 7000 مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في منطقة أرض المطار بمدينة كفر الشيخ.

حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد بالحزب، والمهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعددا كبير من أهالي المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.

بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، قبل أن يشيد المهندس عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالحضور الكثيف، معتبرا هذا الحضور دليل على حجم التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث يرتبط هذا التأييد بانجازات غير مسبوقة تحققت في الجمهورية الجديدة.

وفي كلمته، أوضح المهندس فوزي الرفاعي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية، والتى تستلزم التوحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر إن التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيسجل أنه قام بتضحيات غالية لاستعادة الوطن واستكمال البناء والتنمية وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

كما تحدث الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف، عن نعمة الأمن والأمان التي تعيشها مصر بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة، وعن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

شعب مصر سيظل يدا واحدة

من ناحيته، أكد القمص ياكوبس أسعد كاهن كنيسة البابا كيرلس وماري مينا، وعضو بيت العائلة المصرية، أن شعب مصر سيظل يدا واحدة، وسيقف وراء الرئيس الذى حافظ على أرض مصر.

أما الدكتور عبد الناصر الشهاوي مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، فطالب الحميع بالتكاتف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرا من التشرذم والتناحر والفرقة.

من ناحيته أعلن المهندس توفيق أبو أحمد أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أن حزب مستقبل وطن على قلب رجل واحد دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت الدكتورة غادة النحاس أمينة المرأة بالمحافظة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه للمرأة المصرية، مؤكدة على دعم المرأة للرئيس.

واعتبر اللواء أسامة الأتربي المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، أن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، يستحق التكاتف والتلاحم في الانتخابات الرئاسية.

وقدم محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ، فيى كلمته الشكر لحزب مستقبل وطن بجميع قياداته، واصفاً الرئيس عبد الفتاح السيسي بصاحب نهضة مصر المعاصرة.

وقالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع اسم مصر عاليا بين الدول حتى صار العالم كله يعرف أن مصر قوية بقائدها.

وفى الختام لفت اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى الموقف الوطني للرئيس عيد الفتاح السيسي المتمثل في حماية مقدرات الأمن القومي وعدم التفريط في شبر وتحد من سيناء الغالية.