«مهنيين مستقبل وطن» تستمكل جولاتها التنظيمية بالإسكندرية لدعم الرئيس السيسي

عقدت أمانة المهنيين المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب محمود سعد أمين المهنيين المركزي، بهدف وضع خطه لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور يسرى شعبان أمين المهنيين بالمحافظة، والأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وهيئة مكتب الأمانة بالإسكندرية، وأمناء المهنيين بالأقسام وهيئات مكاتبهم.

نقاشات الاجتماع

وتناول الاجتماع، سبل حث المواطنين على المشاركة الايجابية لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة.

أكد النائب محمود سعد، ضرورة عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين، وحثهم على المشاركة في الانتخابات، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واستكمال ما بدأه الرئيس من مشروعات قومية في مجالات مختلفة.

كلمة الحضور

وأكد يسرى شعبان أمين المهنيين في محافظة الإسكندرية ضرورة المشاركة لدعم الرئيس وتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال المشروعات العملاقة.

وكانت عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود سعد، اجتماعها التنظيمي، في محافظة البحيرة، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالبحيرة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المهنيين بالمراكز والاقسام.