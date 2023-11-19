«الدفاع الروسية»: اعتراض صاروخين وتدمير 31 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين ودمرت 31 طائرة دون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية.

استهداف مستودعات الذخيرة

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بحسب ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية إلى أن الجيش الروسي نجح في استهداف مستودعات ذخيرة أوكرانية في كيروفوجراد وكييف خلال اليوم الماضي، كما قام بتدمير منشأة لتخزين وقود الطائرات في مطار كاناتوفو بمنطقة كيروفوجراد، وذلك ضمن هجمات متفرقة بالطائرات والصواريخ والمدفعية الروسية في 111 منطقة أوكرانية.

وفي كراسنى ليمان، ذكر البيان أن القوات الروسية هزمت مجموعات هجومية من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للجيش الأوكراني في منطقة قطاع تورسكى في اتجاه كراسنى ليمان، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 200 جندي ومركبتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة.

ضرب 5 ألوية

وفي خاركيف، أفاد البيان أن القوات الروسية وجهت ضربات نارية إلى 5 ألوية أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين عسكريتين.

وفى خيرسون، أشار البيان إلى أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه خيرسون خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مركبتين ومدفعين هأوتزر من طرازين مختلفين.

خسائر الجيش الأوكراني

وفي اتجاه دونيتسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكرانى تجاوزت 240 جنديا بين قتيل وجريح، حيث صد الجيش الروسي 6 هجمات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير دبابة أوكرانية وعربة مشاة قتالية وعربتين عسكريتين ومدفع هأوتزر.

وفى جنوب دونيتسك، أفاد البيان بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 145 جنديًا خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين، ونظام مدفعي ذاتي الدفع بولندي الصنع من طراز «كراب».

قصف مستمر

وفي اتجاه زابوريجيا، ذكر بيان الدفاع الروسية أن الجيش الروسى قصف قوة بشرية من 4 ألوية أوكرانية بنيران الطيران والمدفعية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هأوتزر وأحد.