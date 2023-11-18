«دينية النواب» تشكر روسيا والشيشان على إرسال مساعدات إلى غزة

وجّه الدكتور محمود أبو هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشكر إلى دولة الشيشان وقيادتها، وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اهتمامهم وإرسالهم مساعدات إنسانية إلى غزة، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحظى لديهم بالحب والتقدير، ومن هذا المنطلق جاءت طائرة المساعدات الثالثة وفي انتظار طائرتين آخرتين.

وأضاف «أبو هاشم»، خلال تصريحاته لمراسل «إكسترا نيوز»، أنّ الطائرتين ستصلان خلال الأسبوع إلى مطار العريش لإيصالها إلى أهل غزة، وتحتوي على غذاء وملابس أطفال ونساء وأغطية وأغذية كبار وجميع المتطلبات التي سألوا عنها ويحتاجونها، جاءت على متن طائرة اليوم.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنّ إرسال المساعدات جاء في إطار تنسيق مشترك بين جمهورية الشيشان وروسيا ومصر، ودعوة الدولة لإرسال المساعدات إلى غزة، مضيفا: «الكل يعرف ما قدمته مصر من مساعدات إلى غزة، والذي فاق ما قدمته الدول الأخرى بمراحل كثيرة، ويعرفون ذلك جميعا، ونشكرهم على الجهود وتلبية الدعوة، وعلى معرفتهم أنّ مصر هي الملاذ للعرب جميعا ولأهل غزة وفلسطين».

وبالنسبة إلى محطات الزيارة اليوم، أكد على البدء بنقل المساعدات إلى المخازن وتحميلها على شاحنات، وبعدها الذهاب إلى معبر رفح للوقوف على الحدود وإعلان مساندة غزة والعودة إلى القاهرة لمقابلة الإمام الأكبر وفضيلة المفتي.