ضبط 75 مخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن حملات تموينية مختلفة، على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط 75 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية مفاجئة

وأشار «دايرة» في بيان، إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بمتابعة الأسواق والمخابز، وتشكيل حملات من أجل الرقابة التموينية.

وأوضح أنه جرى تكليف حملات المديرية، بالاشتراك مع مديري الإدارات بالمرور على الأسواق والمخابز، بكل من السنبلاوين، ميت سلسيل، الجمالية، بلقاس، نبروه، بندر المنصورة، المنزلة، تمى الأمديد.

وأكد تحرير الحملات - عدد من المخالفات كالآتي:

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- عدد 30 محضر نقص وزن مابين (8-28 جم).

- عدد 12 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 4 محضر تصرف في دقيق بقيمة ( 26 شيكارة).

- عدد 6 محضر عدم وجود سجل.

- عدد 2 محضر عدم نظافة ادوات العجين.

- عدد 7 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

- عدد 4 محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ( سجائر).

- عدد 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- عدد 1 محضر تبديد حرز .

- عدد 2 محضر سلع مجهولة المصدر

- عدد 3 محاضر عدم إعلان عن وجود مخازن.