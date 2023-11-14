انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بـ«أسنان المنصورة الجديدة»

أعلن الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول وتفقد الاختبارات بوجود الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، وجاءت الاختبارات لطلاب المستوى الأول، والثاني بالكلية.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن اللجان تتمتع بالتزام وهدوء وسط توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام وتواجد عميد الكلية، وأستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة.

وأكد على توافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

وأوضح الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، بانتظام امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول لطلاب كلية طب الأسنان.

وأكد على ضرورة عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أثناء لجنة الامتحان وعدم تواجد أي أوراق خاصة بمادة الامتحان، حيث تشمل هذه الامتحانات المستويات الأولى والثانية، والثالث بنظام الساعات المعتمدة، وجرى انتظام امتحانات اليوم الأول بالكلية.

وتفقد رئيس الجامعة في ختام الجولة معامل كلية العلوم، ومعامل المحاكاة بكلية طب الأسنان، وتبادل سيادة الحوار مع الطلاب داخل المعامل ليطمئن على مدى استيعابهم للتجارب العلمية.