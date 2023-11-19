رئيس الوزراء: تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بقدر كبير، ما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، المذاع على القناة الأولى، أنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي ويكمل كل منهما الآخر.

ولفت إلى أنه في هذا المنطلق، وفي ظل رئاستها واستضافتها للدورة الـ 27 من مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية التي تسعى من خلالها لتحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة وفاعلية والانتقال من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية برنامج «نوفي».