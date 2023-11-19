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مدبولي: نشكر المؤسسات الدولية والإنمائية الشريكة بمنصة «نوفي»

كتب:

حسن سمير
08:30 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
المهندس مصطفى مدبولي

المهندس مصطفى مدبولي

وجه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لشركاء التنمية من المؤسسات الدولية والإنمائية الشريكة في المنصة وعلاقات التعاون المشترك، كما وجه الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي، في محور المياه والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

كما وجه الشكر للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، وتحديدا وزارة التعاون الدولي على جهود التنسيق الفعال والشفافية وأتحرك في مسارات متكاملة ومبتكرة وإعلان نتائج والمخرجات في ما يخص مشروعات المنصة الوطنية «نوافي» خلال عام من التنفيذ.

وأكد «مدبولي» خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعتز بالشراكة الإنمائية مع مؤسساتكم ونسعى دائما إلى ازدهارها وتحقيق كافة الأهداف المشتركة بما يخدم كافة الفئات التي تعيش على أرض مصر.

 

 

 

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