مصطفى مدبولي: كل قطاعات الدولة شاركت في مبادرة القضاء على فيروس سي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جميع قطاعات الدولة شاركت في للمبادرة التاريخية الأكبر للقضاء على فيروس سي، مؤكدا أن الخبرات المصرية في القضاء عى الفيروس لم تكن لتحدث لولا الإرداة المصرية الصلبة والهدف الذي وضعناه جميعا نصب أعيننا.

وأوضح مدبولي خلال كلمته في احتفالية تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس سي، أن مصر بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى في معدل الإصابات بالمرض، تشهد اليوم اعتلاء مصر لمكانة عالمية في الاحتفال بالارتقاء لمكانة ذهبية في القضاء على الفيروس، مشيرا إلى أن خبرات العقول المصرية التي ساعدت في القضاء على الفيروس، والتي تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة دول العالم في استنساخ التجربة غير المسبوقة، مع الحفاظ على هذا الإنجاز، وضمان استدامته بكل السبل والبناء عليه.