باحث مناخي: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ينذر بتسونامي من الأمراض

قال الدكتور أحمد القناوي الباحث في التغيرات المناخية، إن استمرار العدوان على قطاع غزة ينذر بتسونامي من الأمراض والأوبئة في القطاع، نتيجة تراجع الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية.

نحو 65% من مضخات مياه الصرف الصحي

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 65% من مضخات مياه الصرف الصحي توقفت عن العمل في غزة نتيجة القصف وتدمير البنية التحتية، موضحًا أن الفرد في قطاع غزة الآن نصيبه من المياه من 1 إلى 3 لتر يوميا فقط، وهناك 6 محطات من معالجة مياه الصرف عن العمل ما يدفع بنحو 130 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى مياه البحر المتوسط.

حصار الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات مع انتشار الجثث

وذكر أن حصار الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات مع انتشار الجثث وعدم دفنها في مدافن صحية وتحللها في الشوارع، ينذر بانتشار أوبئة مثل الكوليرا وانتشار غازات سامة في الهواء.