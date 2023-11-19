شهيدان بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الأوروبي في خان يونس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الأوروبي شرقي خان يونس.

وأضافت «القناة»، وصول 55 شهيدا و136 جريحا، أمس السبت، لمجمع ناصر في خان يونس.

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة يطا جنوب الخليل، في وقت سابق، فيما شنت هجوما بالقصف والغارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وطالبت منظمة الصحة العالمية بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله لمنطقة موت، معلنة أنها ستقود بعثة إنسانية مشتركة لمستشفى الشفاء في غزة.