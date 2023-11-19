استطلاع رأي: تراجع شعبية بايدن ونتنياهو بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

بيّنت استطلاعات الرأي، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مع دخول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 44.

وكشف استطلاع رأي أجرته جامعة بار إيلان الإسرائيلية، أن أقل من 4% من الإسرائيليين يثقون برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو باعتباره مصدرا للمعلومات الموثوقة بشأن حرب غزة 2023، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

تراجع الثقة في الإعلام الإسرائيلي

وضم الاستتبيان 505 أشخاص وتم إجراؤه نهاية أكتوبر الماضي، إذ أوضح الأشخاص أن 73% منهم تحولوا لمتابعة أخبار طوفان الأقصى من خلال تطبيق تيلجرام في ظل عدم الرضا عن وسائل الإعلان الإسرائيلية، إذ أظهر 10.7% فقط ثقتهم في الصحف الإسرائيلية بخصوص نقل أحداث طوفان الأقصى.

ويشار إلى أن الثقة بنتنياهو وحزب الليكود الحاكم خاصة تراجعت منذ يوم 7 أكتوبر، إذ أوضح 84% من الإسرائيليين إلى أن هناك «كارثة قيادية»، فيما ذكر الثلثان أن كارثة 7 أكتوبر كانت أسوء من حرب 6 أكتوبر عام 1973.

تراجع شعبية بايدن

في سياق مواز، أظهر استطلاع رأى أجرته شبكة «إن بى سى نيوز» الأمريكية أن شعبية الرئيس الأمريكى جو بايدن تراجعت إلى 40% في ظل رفض الناخبين للسياسية الخارجية لإدارة بايدن للحرب في غزة، ولأول مرة بحسب هذا الاستطلاع فقد تراجعت شعبية بايدن عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل 11 شهرا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وجاوب على الاستطلاع الناخبين الذين تترواح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، فقد رفض 70% منهم طريقة تعامل بايدن مع الحرب في غزة.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ44

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ44 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 12 ألفا وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاد الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية.