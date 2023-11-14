نصر سالم: الفصائل الفلسطينية أدركت آثار طوفان الأقصى السلبية قبل التنفيذ

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن المقاومة الفلسطينية تدرك جيدا حجم التداعيات والآثار السلبية قبل تنفيذها عملية طوفان الأقصى، معقبًا: «المقاومة قبل ما تنفذ عملية طوفان الأقصى وهي تدرك أن الحصار من قوات الاحتلال قد يستمر سنة كاملة، لذلك استعدت بالمؤن وكل ما يكفيها طيلة هذه المدة».

«سالم»: استمرار الحرب في غزة في صالح المقاومة الفلسطينية

وقال «سالم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنّ استمرار الحرب في غزة، في صالح المقاومة الفلسطينية، لأن الوضع الداخلي في دولة الاحتلال مقلق، وهناك خسائر في كل المجالات.

أمريكا تحمي الاحتلال الإسرائيلي بالدعم الاقتصادي والعسكري

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية، بأنَّ أمريكا تقوم بحماية الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقديم الدعم العسكرية والاقتصادي، كما أن استمرار قوات الاحتلال وكراهية شعوب المنطقة لهم، يعد نجاحا لأمريكا، لأنها تريد السيطرة على الشرق الأوسط من خلال إسرائيل.

وأشار «سالم»، إلى أنَّ وقف إطلاق النار سيكون من خلال إشارة واضحة من الإدارة الأمريكية، كما أن أمريكا تركت العدو أسبوعين لتحرير الأسرى الإسرائيليين، وفي حالة عدم نجاحهم في ذلك سيتم وقف إطلاق النار، وبدء مرحلة التفاوض لإفراج عن الأسرى.

حالة غليان داخل الشارع الإسرائيلي

وأكد المستشار بالأكاديمية العسكرية، أنَّ أهل الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون كل يوم أمام منزل بنيامين نتنياهو، وهناك حالة غليان داخل الشارع الإسرائيلي، معقبًا: «نتنياهو شخص فاشل ولن ينجح في تحرير الأسرى بطريقة الحرب، ونهايته ستكون بعد نهاية الحرب».