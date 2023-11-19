«الصحة العالمية»: نشعر بقلق بالغ بشأن الكارثة الإنسانية في غزة

عبرت الصحة العالمية عن شعورها بقلق بالغ، إزاء احتياجات أكثر من 250 مريضًا و20 عاملا صحيًا، ما زالوا بمستشفى الشفاء، وتكرر ندائها لبذل جهود جماعية، لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة، وفقًا لنبأ عاجل، أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أطلع الأخير على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.

وجدد أبو مازن رفض القيادة الفلسطينية القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس.