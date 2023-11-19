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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من نجيب ميقاتي لتناول تطورات الأوضاع في فلسطين

كتب:

محمد عزالدين
08:40 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية لمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

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