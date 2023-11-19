الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من نجيب ميقاتي لتناول تطورات الأوضاع في فلسطين

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية لمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.