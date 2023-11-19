أحد سائقي شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة: «كل التعب يهون علشان أهل فلسطين»

يعتبر سائقو الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة أنفسهم يقومون بدور مهم جدا في مساعدة أهالي غزة، فهم يوصلون المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها أهالي فلسطين بشدة إذ يعانون نقصا شديدا بسبب الاعتداءات المستمرة على غزة.

طريقة للتعبير عن التضامن مع القضية

وقال محمود صبحي، أحد سائقي شاحنات بنك الطعام المصري المتجهة إلى رفح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه منذ اليوم الأول لاندلاع الصراع في قطاع غزة، وهو يسعى بكل الطرق للتعبير عن دعمه للقضية، ولم يجد طريقة أفضل للتعبيرعن ذلك أفضل من التطوع في تجهيز المساعدات الإغاثية المرسلة إلى الشعب الفلسطيني.

وأكد ابن محافظة الشرقية، أن المساعدات الإغاثية المحملة على الشاحنات التي يقودها، هي عبارة عن أمانة عليه أن يوصلها سالمة إلى أصحابها داخل قطاع غزة، قائلا: «أنا بوصل أمانة ولازم أحافظ عليها، أهالينا الفلسطينين في أمس الحاجة لكل قطعة على العربية وأنا مش هتأخر عليهم».

سائق الشاحنة: «كل التعب يهون عشان أهالينا في غزة»

وأوضح «صبحي»، أنه يدرك أن الأمر لن يكون سهلا وسوف يستغرق وقتا وجهدا، ولكنه على أتم استعداد لإتمام المهمة ولا يبالي لأي نوع من العقبات التي قد يواجهها، وقال: «مش فارقلي حاجة غير إن الحاجات دي توصل للناس في قطاع غزة، وأي تعب يهون علشان خاطرهم».