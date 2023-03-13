المسلماني لـ«الحياة»: جيمي كارتر أول من استخدم حقوق الإنسان سياسيا وتوقف عن العلاج

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن جيمي كارتر وضع فكرة السكن من أجل البشرية من خلال توفير سكن لـ 100 الف نسمة، لكنه كان أول من استخدم حقوق الإنسان في إطار سياسي؛ للضغط على دول وحكومات وكان أول من أسس للاستخدام المغرض لملف حقوق الإنسان.

إعادة ترتيب السلطة في مصر

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه قام بدور كبير في معاهدة كامب ديفيد، وتحدث عن إعادة ترتيب السلطة في مصر، وعن إسرائيل قال إن هناك دولة تتعرض لفصل عنصري ولا بد من إيقاف بناء المستوطنات، ووقع اتفاقية أعادت قناة بنما لدولتها.

سلاح للسياسة الخارجية الأمريكية

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن جيمي كارتر صنع أمورا مميزة وأخرى غامضة في تاريخه، ولكن بعضها ما زال يستخدم كسلاح للسياسة الخارجية الأمريكية مثل الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن كارتر في عامه الـ98 قرر أن يتوقف عن العلاج.