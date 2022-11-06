وفاة أرون كارتر صدمة لعشاق الراب.. عُثر على جثته في البانيو

سيطر خبر وفاة مغني الراب أرون كارتر، على محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والذي كان بمثابة صدمة كبيرة لمطربي وعشاق الراب على مستوى العالم، خصوصًا وأن أسباب الوفاة لم تتضح حتى الآن، ولم يتم الكشف عن ملابساتها.

وفاة داخل «البانيو»

وكان أرون كارتر، البالغ من العمر 34 عامًا، باعتباره من مواليد 7 ديسمبر عام 1987 بولاية فلوريدا الأمريكية، قد عثر عليه جثة هامدة داخل حمام منزله «البانيو»، وحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية أنه لم ترد أي شبهة جنائية عن سبب الوفاة حتى الآن، وهل السنوات التي كان يعاني منها من الإدمان لها علاقة بمفارقته الحياة من عدمه؟، ومن المقرر أن تأتي الإجابة بعد تشريح الجثة وإصدار تقرير طبي رسمي بسبب الوفاة.

بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا

ويعد الأمريكي أرون كارتر، من أشهر مطربي الراب في العالم، وبدأ مسيرته في الغناء وهو طفل بعمر التاسعة وكانت أول ألبوماته عام 1997 وحقق نجاحًا واسعًا وبيعت منه أكثر من مليون نسخة.

وقام بجولات غنائية بصحبة فرقة باك ستريت بويز والتي كانت تضم شقيقه الأكبر، وحقق معهم شهرة كبيرة، وباع ملايين النسخ من الألبومات الأربعة التي أصدرها، وانتقل بعدها إلى عالم الراب وتقديم مرحلة جديدة من الموسيقى المتطورة، وعاني سنوات مع الإدمان ودخل إلى مصحات التأهيل أكثر من مرة، وأعلن إفلاسه عام 2013 بسبب الديون التي تراكمت عليه بسبب الضرائب.