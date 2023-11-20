ناقد أدبي لـ ملعب الفن: الإخوان في دمهم التآمر ولا يهمهم وطن أو اقتصاد

تحدث الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف، عن أول ديوان عن قضية فلسطين صدر في مصر في عام 1956 بعنوان «لن نخون فلسطين»، لمصطفى بهجت بدوي، قائلا إن هذا الكاتب تأثر بهزيمة 1948 فمنذ وقوعها وحتى 1956 كانت مصر تشهد نمواً، خاصة بعد التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية والتي تعد نفس الفكرة الصهيونية.

الإخوان طوال الوقت يفكرون في محاولة الاستيلاء على السلطة

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن الإخوان طوال الوقت يفكرون في محاولة الاستيلاء على السلطة ولا يهمهم وطن أو اقتصاد أو تطور أو نمو حضاري، وفي دمهم فكرة التآمر وما حدث في مارس في 1954 ومحاولة اغتيال الرئيس عبدالناصر كانت سلسلة من المؤامرات التي أدت إلى إقصائهم من المشهد.

عبدالناصر تعامل مع «الإخوان» بعنف لأنه كان يعرف تفكيرهم

ولفت إلى أن عبدالناصر تعامل مع جماعة الإخوان بعنف لأنه كان يعرف تفكيرهم، والإخوان كان يحلمون بأن يحولوا مصر لدولة دينية، وأن يجعلوها أسوأ من إيران في تطبيق ذلك، إلا أنهم لم يتمكنوا من الشعب المصري.